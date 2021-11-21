МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Плотно прилегающая к лицу медицинская маска может давить на нос, и некоторые граждане жалуются, что нос "сплющился" или даже "опустился вниз". Пластический хирург Гайк Бабаян в беседе с радио Sputnik заявил, что беспокоиться по этому поводу не стоит. Вирусолог спрогнозировал, когда в России спадет волна COVID-19

По его словам, от ношения медицинской маски нос действительно может опуститься, но это изменение длится 10-15 минут после снятия маски, а потом нос "со стопроцентной вероятностью вернется обратно". "Если быть объективным, то маска никак на форму лица или отдельных частей лица не может влиять. Без каких-либо дополнительных вмешательств все восстанавливается, природа так создала", — заверил Бабаян.

Также он отметил, что резинки медицинской маски могут давить на уши — но и это не способно привести к каким-лидо последствиям.

"Ушные раковины очень эластичны и у них сильна тканевая память формы. Под влиянием внешних факторов ушные раковины не могут измениться. Это исключено. Даже больше скажу, после хирургического вмешательства уши могут возвращать свою прежнюю форму и приходится делать еще одну коррекцию", — объяснил пластический хирург.