МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Зимой из-за COVID-19 в Европе могут погибнуть 500 тысяч человек, если страны не ужесточат ограничения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью BBC. Вирусолог спрогнозировал, когда в России спадет волна COVID-19

Клюге отмечает, что очередная волна COVID-19 в Европе наблюдается из-за надвигающихся холодов, низких темпов вакцинации в ряде государств и появления более контагиозных штаммов. При этом он призвал провести законодательную и общественную дискуссию по вопросу обязательной вакцинации.

Но в то же время, по словам директора европейского бюро, прежде чем прибегать к обязательной вакцинации, необходимо проанализировать эффективность других инструментов, в частности, ковид-пропусков, "которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить".