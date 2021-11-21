МОСКВА, 21 ноя — ПРАЙМ. Зимой из-за COVID-19 в Европе могут погибнуть 500 тысяч человек, если страны не ужесточат ограничения. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление директора Европейского бюро ВОЗ Ханса Клюге в интервью BBC.
Клюге отмечает, что очередная волна COVID-19 в Европе наблюдается из-за надвигающихся холодов, низких темпов вакцинации в ряде государств и появления более контагиозных штаммов. При этом он призвал провести законодательную и общественную дискуссию по вопросу обязательной вакцинации.
Но в то же время, по словам директора европейского бюро, прежде чем прибегать к обязательной вакцинации, необходимо проанализировать эффективность других инструментов, в частности, ковид-пропусков, "которые вовсе не ограничивают свободу, а наоборот, помогают ее сохранить".
https://1prime.ru/health/20211121/835284299.html
Рассылка ПРАЙМ: самые важные новости экономики и финансов за 24 часа
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.