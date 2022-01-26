МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Количество желающих сделать бесплатный экспресс-тест на коронавирус в общественных местах в Москве за неделю выросло более чем в 3 раза, сообщается на официальном сайте мэра столицы. В Москве приостановили плановую госпитализацию в детские больницы

Напомним, что за последние сутки в Москве выявлено 18 935 случаев COVID-19, умерли 75 человек.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее заявлял, что ситуация с болезнью в городе продолжает развиваться по европейскому сценарию, наблюдается арифметическая прогрессия еженедельного роста заболеваемости. За две недели в Москве количество заболеваний коронавирусом увеличилось в пять раз.