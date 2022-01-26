МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Минздрав России подготовил памятку для граждан, у которых COVID-19 протекает в бессимптомной или лёгкой форме, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. Число желающих сдать бесплатный тест на COVID в Москве выросло в три раза

Название документа — "Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции".

Он состоит из нескольких блоков рекомендации для различных групп граждан, в том числе детей.

Эксперты Минздрава рекомендуют не привитым и не болевшим COVID-19 гражданам при любых симптомах ОРВИ оставаться дома и позвонить "122" или в поликлинику. Среди тревожных симптомов, на которые следует обратить внимание, перечисляются кашель, насморк, першение или боль в горле, повышение температуры выше 38,0.

Кроме того, в ведомстве рекомендуют позвонить в единую службу "122" или в call-центр поликлиники для дистанционной консультации с медицинским работником. При ухудшении состояния необходимо вызывать скорую помощь по номеру "103".

Аналогичным правилам следует придерживаться тем, кто не вакцинировался и не переболел коронавирусом, в случае положительного теста на COVID-19 и вне зависимости от наличия симптомов.

Составители памятки напоминают, что антибиотики при COVID-19 не стоит принимать самостоятельно, их назначает только врач.

Привитым или переболевшим COVID-19 менее шести месяцев назад при положительном тесте и отсутствии симптомов лечение не требуется.

Один из блоков рекомендаций относится к вакцинированным и ревакцинированным против COVID-19 менее чем шесть месяцев назад, а также переболевшим менее шести месяцев назад в случае, если такой человек сдал положительный мазок на SARS-CoV-2, но у него отсутствуют какие-либо симптомы. В таком случае врачи не требуют какого-либо лечения, но советуют получить листок нетрудоспособности, перейти на самоизоляцию и контролировать температуру тела как минимум один раз в сутки.