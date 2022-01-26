МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Правительство России направит ещё более 20 миллиардов рублей на препараты для борьбы против COVID-19, сообщили в пресс-службе кабмина. Минздрав подготовил памятку для граждан с легким COVID-19

"Свыше 20 миллиардов рублей дополнительно выделено из резервного фонда на лекарства для больных с коронавирусной инфекцией. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в публикации.

Отмечается, что более 15 миллиардов рублей будет направлено на закупку незарегистрированных в России препаратов для лечения пациентов в больницах. Речь идёт о приобретении как минимум 200 тысяч упаковок молнупиравира и как минимум 78 456 упаковок тиксагевимаба+цилгавимаба. Также в списке указываются не менее 3,1 тысячи флаконов сотровимаба и не менее 515 тысяч упаковок ремдесивира.

"Централизованной закупкой этих препаратов займётся Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву России. Затем лекарства поступят в региональные больницы и поликлиники, а также в федеральные медицинские организации", — сообщают в правительстве.

Кроме того, более пяти миллиардов рублей будет направлено направлено в регионы на лекарства пациентам, которым оказывают медпомощь в амбулаторных условиях. В целях профилактики неблагоприятного протекания болезни и для борьбы с осложнениями им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются на бесплатной основе по рецепту лечащего врача. Дополнительное финансирование позволит обеспечить препаратами ещё не менее 830 тысяч человек.