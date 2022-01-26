МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Голикова: кабмин одобрил план дополнительных мер по борьбе с "омикроном"

Она отметила, что в ряде регионов наблюдается тенденция к снижению показателя.

"Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", — пояснила Голикова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в ближайшее время откроются пункты вакцинации от коронавируса для подростков.