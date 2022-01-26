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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России составляет 64,2%
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Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства. Она отметила,... ПРАЙМ, 26.01.2022
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, иммунитет, татьяна голикова
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 64,2%, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента с членами правительства.
Она отметила, что в ряде регионов наблюдается тенденция к снижению показателя.
"Основной причиной является утрата иммунитета у первично вакцинированных и переболевших полгода назад граждан", — пояснила Голикова.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в столице в ближайшее время откроются пункты вакцинации от коронавируса для подростков.