МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Эксперт по биобезопасности Николай Дурманов рассказал в интервью радио Sputnik о сценариях развития пандемии COVID-19 после появления "омикрона". Песков заявил о "взрывной" заразности омикрон-штамма

По словам Дурманова, если у нового штамма почти 50 мутаций, возникших во время пребывания инфекции в организме человека с ослабленным иммунитетом, значит, точно так же могут образоваться новые комбинации генетического материала в вирусе, и "мы можем получить более злобный штамм".

Причиной появления новых "суперштаммов", как считает эксперт, могут стать недостаточно высокие темпы вакцинации в мире, а большое число непривитых людей в разных частях планеты потенциально являются подобием резервуаров для дальнейших мутаций вируса.