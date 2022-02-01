МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлены 125 836 новых случаев COVID-19, умерли 663 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 125 836 новых случаев. Умерли за сутки 663 человека", — говорится в сообщении.

Также за сутки в России госпитализированы 17 487 человек c COVID-19, что на 92,4% больше чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 1 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 17 487 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 92,4%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что госпитализация выросла в 80 регионах, снизилась — в пяти. Увеличиваются материнский капитал и социальные выплаты

За сутки в России выписан 40 301 человек после COVID-19, это на 33,8% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровел за сутки 40 301 человек, или на 33,8% больше по сравнению с 31 января 2022 года", — говорится в сообщении.

Распространение штамма COVID-19 "омикрон" фиксируется в 83 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 83 регионах страны", — говорится в сообщении.За последние сутки в Москве выявлены 21 533 новых случая COVID-19, умерли 76 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 21 533, госпитализировано 1615 человек, выздоровело 7944 человека, 76 человек умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 378 884 случая коронавируса, выздоровели 1 970 326 человек, умерли 39 038 человек.