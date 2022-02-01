МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Укрепить иммунитет в период подъема заболеваемости из-за штамма коронавируса "омикрон" поможет отказ от "голодных" диет и разнообразное питание. Однако не стоит рассчитывать на мед и чеснок, лучше чаще есть кисло-молочные продукты, квашенную капусту и добавить в рацион полезные жиры, например, сало. Об этом рассказали опрошенные РИА Новости диетологи.

Они подчеркнули, что не только питание, но и сам образ жизни человека влияет на иммунитет, и может способствовать как его подъему, так и снижению.

РАЗНООБРАЗИЕ ПРОДУКТОВ

Специалист по лечению избыточного веса и ожирения Майра Рау говорит, что не существует отдельных продуктов, с помощью которых можно поднять иммунитет.

"Здоровое питание — это разнообразие, умеренность и сбалансированность. Обращайте внимание на то, чтобы ежедневно в вашем рационе присутствовали фрукты, овощи, цельные злаки: гречка, овсянка, цельнозерновой хлеб, кукуруза и так далее, а также разнообразные источники белка (бобовые, рыба, птица, орехи, мясо), молочные продукты (кефир, творог, сыр)", — отмечает Рау.

Диетолог Маргарита Королева, в свою очередь, считает, что в рационе человека должна быть пища и животного, и растительного происхождения, причем ее должно быть достаточно по энергетической ценности.

"Сейчас зима, продукты и так дефицитные по своему составу и полезным компонентам. Поэтому никаких голодных и полуголодных диет, программ питания и односторонних диет. Питание должно быть рациональным и включать продукты из разных групп", —объяснила Королева.

Диетолог добавила, что в рационе питания должны быть и полезные жиры из состава рыбы, авокадо, зерновых, а также жиры животного происхождения.

"То есть даже кусочек сала можно использовать в первой половине дня. Еще пусть будет сливочное масло, ну и, конечно, нерафинированные растительные масла, которые содержат полинасыщенные жирные кислоты", — отметила Королева.

Она подчеркнула, что именно жиры смогут поддержать липидную мантию клеток, они входят в состав легочного сурфактанта, который выстилает альвеолы легких и помогает сделать их более гибкими. "То есть, благодаря здоровью этой липидной мантии обеспечивается газообмен и тем самым профилактика бронхо-легочных заболеваний, ведь именно через верхние дыхательные пути в наш организм в основном попадают вирусы и бактерии", — сказала диетолог.

Рау также добавила, что в качестве того, что можно есть по чуть-чуть каждый день, должны быть продукты, богатые пробиотиками и пищевыми волокнами.

"Продукты, богатые про- и пребиотиками, позитивно сказываются на составе микрофлоры кишечника: кисломолочные продукты, квашеные овощи, продукты, богатые пищевыми волокнами (бобовые, овощи, фрукты). А именно в кишечнике находится большая часть иммунных клеток и микрофлора принимает участие в формировании иммунитета", — отметила специалист.

ВАРИАНТЫ ПРИЕМОВ ПИЩИ

Чтобы противостоять вирусам, отметили диетологи, необходимо обязательно употреблять в пищу завтраки, обеды, ужины и небольшие перекусы. При этом, желательно, чтобы вся еда была до 7 вечера, потому более поздние приемы пищи будут способствовать набору веса, что уже плохо будет влиять на иммунитет.

"В качестве полезного завтрака раза три в неделю должны быть обязательно каши, так как зерновые — это источники минералов, белка растительного происхождения, биологически активных компонентов, это жирорастворимые витамины. К зерновым можно добавлять ягоды, фрукты. Также можно добавлять немного сливочного масла", — отметила диетолог Королева.

Она подчеркнула, что сытный полезный завтрак обязательно должен быть у каждого человека в первый час после пробуждения. Также в качестве первого приема пищи можно два раза в неделю есть омлет с зеленью, овощами. Помимо этого, по ее словам, в качестве завтрака можно использовать зерновой хлеб с поджаренными на гриле овощами, добавив к ним авокадо, кусочек лосося.

"При этом, важно не злоупотреблять солеными продуктами, и лучше употреблять их в первой половине дня. Они позволят нам получить полезные жиры", — отметила диетолог.

Она также призвала во время обеда помнить о важности первого блюда — супа, так как он очень хорошо усваивается организмом, поддерживает микробиом кишечника, от здоровья которого на 80% зависит состояние иммунной системы. А в качестве второго блюда, по ее словам, может быть источник полноценного белка в виде мяса с гарниром, а на ужин можно готовить себе рыбу или птицу с овощным гарниром.

А между основными приемами пищи, по мнению специалистов, должны быть 2-3 перекуса в виде фруктов или свежезамороженных ягод, из которых можно сделать смузи или муссы.

"Любые фрукты будут источником витаминов, антиоксидантов и пищевых волокон: яблоки, груши, цитрусовые, бананы, виноград. Помните про замороженные ягоды и фрукты: при правильном замораживании продукты сохраняют максимум витаминов. Если вам доступны экзотические фрукты, можно разнообразить рацион и за их счёт", — отметила специалист Майра Рау.

По словам диетолога Королевой, двух цитрусовых в день и зеленого яблока будет вполне достаточно, чтобы получить из их состава всю степень пользы.

Также, по мнению специалистов, перекусывать можно и нежареными орехами, но не более горсти в день. Кроме того, по мнению диетолога Королевой, орехи перед употреблением нужно подготовить.

"Не меньше, чем 4 часа должны вымачиваться орехи для того, чтобы снизить активность фитиновой кислоты. Она является такой "воришкой", которая не даст усвоить такие минералы, как цинк, железо, фосфор, магний и кальций. Также при замачивании активизируются ферменты в составе орехов, и они будут лучше усваиваться организмом", — сказала Королева.

А на такие традиционные народные средства в периоды заболеваемости, как мед и чеснок, по мнению Рау, надеяться не стоит.

"Несмотря на все прекрасные свойства мёда, уповать на то, что он защитит от инфекций, не стоит. Концентрация витаминов, минералов и других полезных веществ в мёде не настолько велика, чтобы можно было считать его источником разного рода полезностей. Кроме того, мы не едим мед в больших количествах, поскольку по большей части он содержит простые углеводы. А вот уменьшить неприятные ощущения в горле при имеющейся простуде мёд с чаем вполне может. Но это не профилактика и не лечение заболеваний, а скорее облегчение состояния", — рассказала специалист.

Что касается чеснока, то, как считает Рау, вместо него гораздо полезнее будут регулярное проветривание помещений и влажная уборка.

Хотя чеснок может помочь в создании дополнительной дистанции между вами и людьми", — пошутила специалист.

В свою очередь, диетолог Королева, отметила, что для тех, кто к этому привык, можно съедать зубчик чеснока, но делать это уже вечером, когда не нужно выходить на улицу. Также, по ее мнению, можно добавлять чеснок в качестве добавки к тем блюдам, которые он сможет скрасить.

"Серосодержащие продукты, такие как лук, чеснок, репка, редька, все виды капусты — они поддерживают естественную детоксикацию на уровне работы наших генов", — отметила диетолог.