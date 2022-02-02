Попова рассказала, как определяется уровень коллективного иммунитета
Попова: уровень коллективного иммунитета при "омикроне" должен быть выше 90%
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МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу должен превышать 90% на фоне распространения штамма "омикрон", обладающего максимально высоким уровнем заразности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.
Она пояснила, что в связи с появлением новых, более заразных штаммов, меняются и требования к коллективному иммунитету, это зависит от контагиозности вируса. Первоначально, на фоне распространения уханьского штамма, ожидалось, что 60% будет достаточно. Однако на данный момент, по словам Поповой, очевидно, что уровень коллективного иммунитета должен быть выше 90%, так как через какое-то время иммунитет утрачивается, а заразность коронавируса достигла практически максимальных уровней.
Она подчеркнула, что уровень показателя в стране меняется, так как если люди, которые полгода назад сделали прививку, не делают ее повторно, выпадают из числа имеющих иммунитет. На данный момент коллективный иммунитет в стране превышает 64%, что уже достаточно хорошо, уточнила Попова.
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/health/20220202/835957630.html
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