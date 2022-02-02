МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Коллективный иммунитет к коронавирусу должен превышать 90% на фоне распространения штамма "омикрон", обладающего максимально высоким уровнем заразности, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости. Попова рассказала о введении специальных ограничений из-за COVID

Она пояснила, что в связи с появлением новых, более заразных штаммов, меняются и требования к коллективному иммунитету, это зависит от контагиозности вируса. Первоначально, на фоне распространения уханьского штамма, ожидалось, что 60% будет достаточно. Однако на данный момент, по словам Поповой, очевидно, что уровень коллективного иммунитета должен быть выше 90%, так как через какое-то время иммунитет утрачивается, а заразность коронавируса достигла практически максимальных уровней.

Она подчеркнула, что уровень показателя в стране меняется, так как если люди, которые полгода назад сделали прививку, не делают ее повторно, выпадают из числа имеющих иммунитет. На данный момент коллективный иммунитет в стране превышает 64%, что уже достаточно хорошо, уточнила Попова.

Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.