МОСКВА, 2 фев — ПРАЙМ. Обстановка на фоне пандемии COVID-19 остаётся сложной, в нынешней ситуации особенно важны взаимовыручка и солидарность, подчеркнул президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения высших госнаград, проходящей в Кремле. Он также напомнил, что не только наша страна, но и весь мир в данный момент проходят через серьезные испытания.

"И Россия, и весь мир проходят через испытания пандемии коронавирусной инфекции. Да, ситуация остаётся непростой, но жизнь продолжается, и сейчас важны и наша общая солидарность, взаимовыручка, и позитивные события, которые могут служить точкой опоры", — отметил глава государства.