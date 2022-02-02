МОСЕВА, 2 фев — ПРАЙМ. В России на протяжении последних трех недель отмечается резкий рост числа зараженных коронавирусом, за последнюю неделю это число увеличилось в 2 раза, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Мишустин: "омикрон" выявлен практически во всех регионах

"В Российской Федерации последние три недели мы наблюдаем рост заболеваемости, рост стремительный. И по итогам прошедшей четвёртой недели показатель составил 468,5 на 100 тысяч населения и это рост в 2 раза по сравнению с неделей раньше, с третьей неделей текущего года", — сказала она в ходе заседания президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

Попова также заявила, что на три региона РФ — Москву, Подмосковье и Санкт-Петербург — приходится 47% всех регистрируемых случаев заболеваемости коронавирусом.

Она отметила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 83 регионах РФ, в двух — пока снижение. Этими двумя регионами, по ее словам, являются Амурская область и Еврейская автономная область. Мурашко сообщил о росте числа заболевших коронавирусом

По ее словам, рост заболеваемости регистрируется во всех возрастных группах, однако максимальная заболеваемость в данный момент наблюдается среди подростков.

Рост заболеваемости коронавирусом в России регистрируется во всех возрастных группах, максимальная заболеваемость среди подростков 15-17 лет. Попова отметила, для этой возрастной группы требуются особые усилия и меры по предотвращению дальнейшего распространения заболеваемости.

Глава Роспотребнадзора также подчеркнула, что рост заболеваемости коронавирусом в России преимущественно обусловлен легкими и средними формами болезни.

Комментируя распространение штамма "омикрон", она отметила, что данный вариант стремительно распространяется по миру и зафиксирован уже в 177 странах.

По словам Поповой, за шесть недель число подтвержденных случаев в мире выросло почти в 30 раз.

Она также отметила, что в Российской Федерации подвида штамма коронавируса "омикрон" линии ВА.3 не выявлено. Собянин допустил выход на плато по ситуации с коронавирусом в Москве

"Линия ВА.3 на территории Российской Федерации не выявлена и подавляющее большинство, которое относится к линии ВА.2, было выявлено в Москве, республике Марий Эл, Ростовской области, республике Башкортостан. Целый ряд стран говорит ещё о более выскочкой контегиозности этой линии. В Дании он стал доминирующим 82%, но при этом в Великобритании и США доля его сегодня составляет 8-9%", — сказала Попова.

При этом она подчеркнула, что в России очень внимательно следят за мутациями "омикрона".

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день в Российской Федерации в 83 регионах подтверждено 15 287 случаев "омикрона". Отмечается, что на ОРВИ из этого числа приходится 77,5%, на пневмонию — 6,5%, на бессимптомные формы — 16%. Примерно 70% инфицированных штаммом "омикрон" россиян не были привиты, и свыше 90% не болели коронавирусом ранее.

Попова также отметила, что максимальные показатели по заболеваемости ОРВИ отмечаются среди детей, принимаются все необходимые меры для сдерживания распространения заболеваний.

Глава Роспотребнадзора также напомнила, что ограничительные меры, введенные в России в связи с эпидемиологической обстановкой, остаются обязательными, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.