МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Назвать осложнения после "омикрона" можно будет через пару месяцев, считает главврач больницы N40 в Коммунарке Денис Проценко. Врач перечислил признаки COVID, при которых нужно вызывать скорую помощь

По его словам, месяца изучения этого варианта коронавируса недостаточно для каких-либо серьезных выводов.

"И до ковида был такой термин, который назывался ПИТ-синдром (палата интенсивной терапии — ред.) — те же самые расстройства после выписки больного из отделения реанимации," — рассказал Проценко в интервью "Комсомольской правде".

Он уточнил, что пациенты сталкиваются с осложнениями после любого критического состояния, не только после коронавируса. Врач объяснил, почему в одной семье не все болеют коронавирусом

"Я думаю, насчёт омикрона мы сможем ответить на этот вопрос спустя пару месяцев", — уточнил врач.

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