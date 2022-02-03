МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Мы подвергаемся риску заразиться "омикрон"-штаммом COVID при контактах с инфицированными даже при наличии на их лицах медицинских масок. Очень важную роль здесь играет расстояние между участниками разговора. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK со ссылкой на мнение экспертов научно-исследовательского института Riken в японском городе Кобэ.

Для исследования ученые проводили моделирование ситуаций с помощью сверхмощного компьютера Fugaku. При этом они исходили из того, что "омикрон" обладает в полтора раза большей контагиозностью по сравнению со штаммом "дельта". Врач перечислил признаки COVID, при которых нужно вызывать скорую помощь

Как показали результаты эксперимента, вероятность заражения "омикрон"-штаммом фактически сводится к нулю, если человек не более пятнадцати минут общается в закрытом помещении с инфицированным собеседником на дистанции одного метра, а на лице инфицированного есть гигиеническая маска. В случае же сокращения расстояния между участниками разговора в два раза угроза заражения возрастает до 14%.

Ученые обратили внимание на то, что отсутствие у больного COVID гигиенической маски резко повышает шансы его окружения "подхватить" инфекцию.

Опасность заражения при контактах с инфицированным на расстоянии одного метра составляет около 60 процентов. Сокращение же указанной дистанции в два раза полностью лишает возможности кого-либо выйти из такого общения здоровым.

Специалисты отмечают, что в ходе проведения общественного мероприятия около 40% его участников, находящихся рядом с зараженным человеком в маске, впоследствии получат положительные тесты на COVID-19. Отсутствие же защитной материи на лице инфицированного увеличит этот показатель до 50%.

Японские медики призывают своих соотечественников внимательно подходить к сохранению социальной дистанции при общении с другими людьми.