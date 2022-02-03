МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе встречи со главой Аргентины Альберто Анхель Фернандсом заявил, что в данный момент решается вопрос регистрации первого российского препарата для вакцинации подростков от COVID-19 "Спутник М".

"Сейчас решается вопрос о регистрации "Спутника М" для вакцинации подростков от 12 до 18 лет", — сказал Путин.