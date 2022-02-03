2022-02-03T23:49:55+03:00
2022-02-03T23:49:55+03:00
2022-02-03T23:49:55+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220203/835976146.html
Минздрав зарегистрировал препарат от COVID-19 "Молнупиравир"
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир" компании "ПРОМОМЕД РУС", следует из данных реестра лекарственных средств. "Дата... ПРАЙМ, 03.02.2022
общество , здоровье, новости, пандемия коронавируса
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357456.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357456.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357454.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357454.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357442.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83535/74/835357442.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир" компании "ПРОМОМЕД РУС", следует из данных реестра лекарственных средств.
"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: ЭСПЕРАВИР. Международное непатентованное наименование: молнупиравир", — говорится в документе.
Препарат выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов, уточняется в реестре.