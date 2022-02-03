МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавирусной инфекции "Молнупиравир" компании "ПРОМОМЕД РУС", следует из данных реестра лекарственных средств.

"Дата государственной регистрации: 03.02.2022. Торговое наименование: ЭСПЕРАВИР. Международное непатентованное наименование: молнупиравир", — говорится в документе.

Препарат выпускается в виде капсул по 200 и 400 миллиграммов, уточняется в реестре.