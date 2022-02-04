МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 6,6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19, это 1 646 человек.
С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 570 человек.
В городе выздоровели ещё 13 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Всего в городе вылечились 2 007 965 человек. Выявлено 25 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Доля госпитализаций составляет 6,6%.
В столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
Самое большое в стране количество новых случаев коронавируса выявили в: