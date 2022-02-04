МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 6,6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19, это 1 646 человек. В России выявили 168 201 новый случай COVID-19

С учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 570 человек.

В городе выздоровели ещё 13 805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего в городе вылечились 2 007 965 человек. Выявлено 25 019 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Доля госпитализаций составляет 6,6%.

В столице скончались 79 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

Самое большое в стране количество новых случаев коронавируса выявили в: