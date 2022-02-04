МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Россия и Китай выступают против политизации происхождения коронавируса, говорится в заявлении о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Текст документа опубликован на сайте Кремля. Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о международных отношениях

Москва и Пекин призывают ученых всего мира подключиться к совместной работе.

"Стороны призывают международное сообщество вместе отстаивать серьезный научный подход в ходе исследований происхождения коронавируса", — говорится в заявлении.

Проблема происхождения COVID-19 лежит в научной плоскости, исследования по данной теме должны опираться на глобальные знания, говорится в заявлении. Россия и КНР договорились о поставках газа по "дальневосточному маршруту"

Россия приветствует совместную работу Китая и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по установлению источника возникновения коронавирусной инфекции.

Главы РФ и Китая положительно оценивают взаимодействие стран по борьбе с пандемией и продолжат наращивать кооперацию в сфере разработки и производства вакцин и лекарств от коронавируса.

Кроме того, РФ и КНР намерены проработать вопрос о создании механизма совместной профилактики и контроля эпидемии в приграничных районах.

Владимир Путин прилетел в Пекин в пятницу утром, он примет участие в открытии Олимпийских игр и проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.