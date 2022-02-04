МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Ситуация с COVID-19 за неделю улучшилась в четырех субъектах России, ухудшилась — в 33, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 64,1%

"Согласно комплексной оценке тепловой карты на портале стопкоронавирус.рф, улучшение ситуации по COVID-19 за неделю наблюдается в четырех регионах России… ухудшение ситуации по COVID-19 за неделю — в 33 регионах России", — говорится в публикации.

Обстановка улучшилась в Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне.

Кроме того, в оперштабе процитировали зампреда правительства России Татьяну Голикову, которая сообщила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 заметно снизился в Москве и Подмосковье, Чечне, Ненецком автономном округе, Белгородской области, Севастополе, Ивановской области, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Она также подчеркнула, что вакцинация защищает от тяжелого течения заболевания, в том числе вызванного активно распространяющимся штаммом «омикрон».