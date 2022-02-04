МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Штамм COVID-19 "омикрон" обладает в два раза большей заразностью, чем вирус гриппа, поэтому скорость его распространения столь велика, отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Он очень контагиозен, он в два раза более заразен, чем вирус гриппа, например, на сегодняшний день, и поэтому распространяется так быстро", — сказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Она подчеркнула, что каждый день заражается огромное число людей, показатели вышли на рекордные для России уровни, однако их прогнозировали еще в декабре. Значительная доля россиян заражается именно штаммом "омикрон", он распространяется с огромной скоростью, уточнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что удельный вес "омикрона" среди заболевших коронавирусом в целом по России составляет уже более 50%. Она уточнила, что в Москве и Санкт-Петербурге сегодня уже более 80% всех секвенируемых штаммов — это "омикрон", в некоторых регионах этот удельный вес меньше.

При этом она отметила, что наступление "омикрона" несколько замедлилось и не только в России, но и в некоторых странах Европы.