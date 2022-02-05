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Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, которые контактировали с больными коронавирусом. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача опубликовано... ПРАЙМ, 05.02.2022
общество , здоровье, новости, россия, роспотребнадзор, пандемия, covid-19
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, которые контактировали с больными коронавирусом.
Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации.
Кроме того, если лечение пациента с COVID-19 длилось более 7 дней, для выписки ему больше не нужен отрицательный ПЦР-тест.
Постановление вступает в силу в воскресенье.