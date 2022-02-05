МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор отменил изоляцию для людей, которые контактировали с больными коронавирусом. За сутки в России выявлено 177 282 случая COVID-19

Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача опубликовано на портале правовой информации.

Кроме того, если лечение пациента с COVID-19 длилось более 7 дней, для выписки ему больше не нужен отрицательный ПЦР-тест.

Постановление вступает в силу в воскресенье.