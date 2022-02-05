МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации. Срок лечения коронавируса в Москве сокращают до семи дней

Таким образом в списке противоэпидемических мероприятий остались правила личной гигиены (ношение масок, использование антисептиков и мытье рук), а также соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра.

Ранее Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.