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Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ... ПРАЙМ, 05.02.2022
общество , здоровье, новости, пандемия, covid-19, россия, роспотребнадзор
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Роспотребнадзор исключил ношение перчаток из перечня мер борьбы с распространением коронавируса. Соответствующее постановление Главного государственного санитарного врача РФ опубликовано на интернет-портале правовой информации.
Таким образом в списке противоэпидемических мероприятий остались правила личной гигиены (ношение масок, использование антисептиков и мытье рук), а также соблюдение социальной дистанции 1,5-2 метра.
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Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными COVID-19.