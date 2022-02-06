МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. COVID-19 способен изменить биологический возраст человека, сообщил в беседе с радио Sputnik молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Максим Скулачев. Попова объяснила, почему "омикрон" распространяется быстрее гриппа

Он предупредил, что здоровье непривитого против COVID-19 человека при заболевании подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней может привести к "старению" организма на десять лет.

"Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те "приключения" по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение", — пояснил биолог.

Он считает, что именно этим обстоятельством объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.

"Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет", — заявил Скулачев.

При этом он отметил, что последствия COVID-19, в отличие от обычного процесса старения, могут быть обратимыми.

"Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту", — пояснил ученый.

Пациенты, инфицированные после вакцинации, легче переносят заболевание и процесс ускоренного старения у них выражен слабее, отметил Скулачев.