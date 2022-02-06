МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. В Москве за сутки госпитализировано 7,6% от числа выявленных случаев заболевания COVID-19. За сутки в России выявлен 180 071 случай COVID-19

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки госпитализированы 1 426 человек. "С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 578 человек". — отмечается в сообщении.

В городе выздоровели ещё 13 022 пациента после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 034 827. Выявлено 18 856 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Доля госпитализаций составляет 7,6%.

В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. В Москве отменили карантин по COVID для школьных классов и садов

Что касается заболеваемости по стране, то Москва сегодня — на втором месте. Первое у Санкт-Петербурга —21 448 новых случаев.

На третьем месте Московская область — 10 443 случая.

Четвертое и пятое места — у Челябинской и Воронежской областей — 5 354 и 4 891 новых случаев соответственно.