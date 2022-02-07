МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Самых долгоживущих людей на планете можно встретить в так называемых "голубых зонах". Это новый термин для пяти регионов мира, большинство жителей которых имеют схожий образ жизни и привычки. Об этом сообщает Al Arabiya, в переводе ИноСМИ.

В 2012 году исследователь National Geographic Дэн Бюттнер поехал в кругосветное путешествие, стремясь разгадать феномен долголетия в некоторых частях земного шара. Бюттнер и его команда определили пять так называемых "голубых зон" по всему миру и изучили общие привычки и образ жизни их жителей в своей книге "Правила долголетия". В ней описано, как можно обеспечить себе здоровую и долгую жизнь.

Пятерка выбранных ими регионов — это горные деревни провинции Нуоро на Сардинии, греческий остров Икария на северо-востоке Эгейского моря, японский остров Окинава, полуостров Никоя в Коста-Рике и город Лома-Линда в Калифорнии. Естественное окружение населения этих мест мотивирует их вести здоровый образ жизни, поддерживать регулярную физическую активность, а также соблюдать в основном вегетарианскую диету, включающую продукты с противоспалительными свойствами. Как демонстрируют научные исследования, все это может стать ключом к долгой жизни без серьёзных проблем со здоровьем. Медики выявили "обманчивый симптом" "омикрона"

Продукты с противовоспалительными свойствами богаты питательными веществами и содержат большое количество антиоксидантов в дополнение к витаминам и минералам. Употребление такой пищи, включающей фрукты, овощи, бобы, оливковое масло и рыбу, помогает бороться с симптомами хронического воспаления, нейтрализуя свободные радикалы в организме. Хроническое воспаление может развиваться или усугубляться под воздействием различных факторов, включая питание, уровень стресса, аллергии, токсины, старение и другие.



Что же касается обработанных продуктов, то они, как правило, содержат большое количество насыщенных жиров и добавленных сахаров, которые могут усугубить воспаление, в то время как веганская диета способствует укреплению здоровья, особенно в пожилом возрасте. Как демонстрируют результаты исследований, употребление растительной пищи, богатой антиоксидантами, может помочь предотвратить ухудшение когнитивных функций и снизить риск развития онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

Итак, вот они — продукты, которые являются неотъемлемой частью ежедневного рациона пяти самых долгоживущих "голубых зон" в мире:

1. БОБОВЫЕ

По словам диетолога Шэрон Палмер, автора книги The Plant-Powered Diet, бобовые в целом и фасоль в частности входят в число наиболее ценных продуктов. Дело в том. что они содержат витамины, минералы и фитонутриенты, благодаря чему обладают противовоспалительными свойствами, а также являются одним из самых богатых источников клетчатки в растительном мире.

2. ЦЕЛЬНОЗЕРНОВЫЕ

Также во всех "голубых зонах" частью ежедневного рациона являются цельнозерновые — ячмень, бурый рис и овес. "Помимо высокого содержания клетчатки, белка, витаминов и минералов, цельнозерновые продукты представляют собой медленно усваиваемые углеводы и являются хорошим источником энергии", — сообщает Палмер. В исследовании, посвящённом цельнозерновому хлебу, говорится — содержащиеся в цельных зёрнах клетчатка и фенольные кислоты помогают предотвратить хронический воспалительный процесс.

По мнению диетолога Эрика Моуч, все цельные зерна богаты питательными веществами, но каждое из них отличается своими уникальными преимуществами. Например, ячмень поддерживает здоровые кишечные бактерии, которые также могут уменьшить воспаление.

3. СЛАДКИЙ КАРТОФЕЛЬ

Сладкий картофель содержит антиоксиданты, калий и высокий уровень антоцианина, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, улучшает зрение и уменьшает воспаление. Эксперты подчеркивают, что сладкий картофель обеспечивает организм высоким объемом клетчатки, бета-каротина и витамина С, что благотворно влияет на общее состояние здоровья.

4. ОЛИВКОВОЕ МАСЛО

Палмер указывает на результаты исследования, авторы которого установили — употребление в пищу оливкового масла первого холодного отжима благотворно сказывается на здоровье сердца благодаря наличию антиоксидантов и ненасыщенных жирных кислот. Добавляя оливковое масло в пищу, вы помогаете организму бороться с хроническим воспалением и уменьшаете риск развития диабета второго типа. Эксперт назвала лучшие сочетания вин и блюд

Эксперт рекомендует настаивать оливковое масло на травах, таких как розмарин, орегано, чеснок или лук, для большей пользы и улучшения вкусовых качеств. "Чеснок и лук содержат соединения, укрепляющие здоровье сердца и служащие в качестве средства профилактики рака", — добавила Палмер.

Оливковое масло холодного отжима, настоянное на лимонной цедре, — еще один отличный способ обогатить ваши блюда. Так, на самом деле лимонная кожура содержит больше фолиевой кислоты, кальция и магния, чем сок фрукта. В нем также больше такого антиоксиданта, как лимонен.

5. ПОМИДОРЫ

"Помидоры полны витаминов и минералов, особенно такого антиоксиданта, как ликопин. Но если добавить оливкового масла, вы получите еще больший противовоспалительный эффект" — утверждает Палмер. По ее словам, этот феномен получил название "пищевая синергия". Она возникает, когда вследствие взаимодействия питательных веществ разных продуктов их польза для здоровья при совместном употреблении увеличивается.

6. СВЕЖИЕ ФРУКТЫ

Свежие фрукты содержат большое количество антиоксидантов, а такие ягоды, как клубника, обладают уникальными противовоспалительными свойствами. "Они содержат антоцианы, действующие как мощные противовоспалительные агенты, положительно действуют на мозг и сердце и могут помочь предотвратить хронические заболевания", — говорит Палмер.

7. ТЫКВА

Тыква является ингредиентом известного блюда под названием "Три сестры" наряду с пропитанной лимоном кукурузой и черной фасолью. По словам экспертов, она является отличным средством для уменьшения воспаления в кишечнике и сердечно-сосудистой системе. Она не только содержит омега-3 жирные кислоты, но и антиоксиданты бета-каротин, лютеин и зеаксантин.

8. ОВОЩИ

Зеленые овощи, особенно листовые и крестоцветные, такие, как шпинат, капуста, брокколи, белокочанная и брюссельская капуста, очень полезны. "Они содержат все соединения серы, используемые для профилактики рака", — говорит Палмер.

9. ОРЕХИ И СЕМЕЧКИ

Орехи и семечки ежедневно потребляются во многих "голубых зонах", особенно в Лома-Линда. Они содержат полезные для сердца жиры, снижающие риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. Все орехи богаты питательными веществами, но между ними есть и некоторые различия. Например, грецкие орехи богаты омега-3, миндаль — клетчаткой, а фисташки — белком.