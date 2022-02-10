МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Длительный прием парацетамола увеличивает вероятность болезней сердца и инсультов у пациентов с повышенным артериальным давлением. Об этом пишет журнал Circulation со ссылкой на данные исследования специалистов из Эдинбургского университета. Названы смертельно опасные симптомы "омикрона" у детей

В исследовании приняли участие 110 добровольцев с высоким кровяным давлением в анамнезе. Часть из них течение двух недель четыре раза в день принимала парацетамол, а другие — плацебо. Оба вида лечения пациенты получили в рандомизированном и слепом порядке.

При этом две трети из испытуемых также пили лекарства от гипертонии. В результате было выявлено, что в среднем у испытуемых повысилось артериальное давление.

Специалисты пришли к выводу, что регулярный прием парацетамола повысит риск сердечных заболеваний или инсульта примерно на 20%. После того как люди перестали принимать препарат, их давление вернулось к уровню, который был в начале исследования.