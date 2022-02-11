МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России за сутки выявлено 203 949 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.

"За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 281 человек, на 0,85% меньше по сравнению с 10 февраля", — отмечается в сообщении. В Москве выявлен 18 541 новый случай COVID-19

Зафиксировано 722 летальных исхода.

За сутки в стране полностью выздоровели 112 236 человек.

Регионы с максимальным числом новых случаев COVID-19:

Санкт-Петербург — 22 070 человек

Москва — 18 541,

Московская область — 8 967,

Красноярский край — 7 313,

Свердловская область — 5 796.

"Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека", — отметили в штабе.