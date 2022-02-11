МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. В России за сутки выявлено 203 949 случаев коронавируса, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в России.
"За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 281 человек, на 0,85% меньше по сравнению с 10 февраля", — отмечается в сообщении.
Зафиксировано 722 летальных исхода.
За сутки в стране полностью выздоровели 112 236 человек.
Регионы с максимальным числом новых случаев COVID-19:
Санкт-Петербург — 22 070 человек
Москва — 18 541,
Московская область — 8 967,
Красноярский край — 7 313,
Свердловская область — 5 796.
"Всего на сегодняшний день в России выявлено 13 731 794 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксирован 338 813 летальных исходов, выздоровели 11 021 633 человека", — отметили в штабе.
https://1prime.ru/health/20220211/836039720.html
Читайте главные экономические новости ПРАЙМ ВКонтакте