МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,1 млн человек, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в городе. В России число новых случаев COVID превысило отметку в 200 тысяч человек

Выявлен 18 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, Москва оказалась на втором месте по заболеваемости среди регионов. На первом — Санкт-Петербург, здесь 22 070 новых случаев.

За сутки госпитализированы 1342 человека. "С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 633 человека", — отметили в сообщении.

В городе выздоровели ещё 21 615 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.

Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 140 512.

В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.