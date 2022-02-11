МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Московские врачи вылечили от COVID-19 более 2,1 млн человек, сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом в городе.
Выявлен 18 541 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, Москва оказалась на втором месте по заболеваемости среди регионов. На первом — Санкт-Петербург, здесь 22 070 новых случаев.
За сутки госпитализированы 1342 человека. "С учетом доминирования штамма омикрон и особенностями течения заболевания при этом варианте вируса, для оценки эпидемиологической ситуации число госпитализаций является наиболее важным показателем. На ИВЛ находятся 633 человека", — отметили в сообщении.
В городе выздоровели ещё 21 615 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции.
Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 2 140 512.
В столице скончался 81 пациент, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://1prime.ru/health/20220211/836039870.html
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