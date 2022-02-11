МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России за неделю снизился с 64,1% до 61,9%, сообщили журналистам в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. Оперштаб сообщил об ухудшении ситуации с COVID в десяти регионах

Показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами, отмечается в сообщении.

При этом в Санкт-Петербурге (85,8%), Севастополе (85,2%), Карелии,(85,6%) Мурманской области (83,5%) и Туве (80%) уровень коллективного иммунитета находится выше 80%, передает оперштаб слова вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

На Чукотке, ранее входившей в число лидеров, уровень коллективного иммунитета за неделю снизился с 80,2% до 77,8%. В России число новых случаев COVID превысило отметку в 200 тысяч человек

В Москве уровень коллективного иммунитета снизился до 59,5% с 63,2% на прошлой неделе, в Подмосковье показатель составляет 66,5%.

Вакцинация от COVID-19 первым компонентом в России проведена 85 857 079 раз, обоими — 81 505 771 раз, сообщила Голикова.