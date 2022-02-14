МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Для эффективной борьбы с быстрым образованием новых штаммов COVID-19 необходимо разрабатывать поливалентные вакцины, заявил в беседе с "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Вирусолог предсказал появление нового суперштамма COVID-19

"Нам нужны поливалентные вакцины против всех известных на данный момент потенциально опасных штаммов. Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции", — заявил ученый.

Вместе с тем, по его мнению, следует упростить процесс регистрации вакцин, которые были разработаны на основе уже существующих — "если одну вакцину от другой отличает всего несколько аминокислотных мутаций".

"Сейчас разработка и регистрация занимают от шести месяцев до полутора лет — понятно, что за это время проблема со штаммом решится сама собой", — отметил Волчков.