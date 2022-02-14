МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Для эффективной борьбы с быстрым образованием новых штаммов COVID-19 необходимо разрабатывать поливалентные вакцины, заявил в беседе с "Известиям" вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
"Нам нужны поливалентные вакцины против всех известных на данный момент потенциально опасных штаммов. Если взять пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырехвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух — вируса В. Подобная вакцина против коронавируса просто придушит новое штамообразование и дальнейшее развитие инфекции", — заявил ученый.
Вместе с тем, по его мнению, следует упростить процесс регистрации вакцин, которые были разработаны на основе уже существующих — "если одну вакцину от другой отличает всего несколько аминокислотных мутаций".
"Сейчас разработка и регистрация занимают от шести месяцев до полутора лет — понятно, что за это время проблема со штаммом решится сама собой", — отметил Волчков.
https://1prime.ru/health/20220214/836057281.html
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