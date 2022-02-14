МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рост госпитализаций с COVID-19 за неделю произошел в 66 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 7%.

"Увеличение госпитализаций произошло в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 45 регионах увеличение более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.

"Выявлено 180 456 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 683 человека", — говорится в сообщении.

Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю отмечено в 11 субъектах Федерации, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.

Регионы России с самым высоким уровнем заражения коронавирусом: