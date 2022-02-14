2022-02-14T11:33:00+03:00
2022-02-14T11:57:15+03:00
2022-02-14T11:33:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220214/836059527.html
Число госпитализаций с COVID-19 выросло за неделю в 66 регионах России
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Рост госпитализаций с COVID-19 за неделю произошел в 66 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Согласно сообщению,... ПРАЙМ, 14.02.2022
общество , здоровье, новости, оперштаб по борьбе с коронавирусом
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961879.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961879.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961878.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961878.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961866.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83396/18/833961866.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Рост госпитализаций с COVID-19 за неделю произошел в 66 регионах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
Согласно сообщению, показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 76,5 и возрос по сравнению с предыдущей неделей на 7%.
"Увеличение госпитализаций произошло в 66 субъектах Российской Федерации, в том числе в 45 регионах увеличение более чем в среднем по России", — говорится в сообщении.
"Выявлено 180 456 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 683 человека", — говорится в сообщении.
Снижение заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за неделю отмечено в 11 субъектах Федерации, в том числе в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.
Регионы России с самым высоким уровнем заражения коронавирусом:
- Санкт-Петербург — 11 384
- Москва — 9 616
- Московская область — 6 398
- Новосибирская область — 5 824
- Пермский край — 5 545