МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Специалисты по питанию назвали продукты, употребление которых не только ускоряет процесс старения, но и заставляет выглядеть на десять лет старше. Об этом пишет издание Eat This Not That!

По мнению врачей, существует еда с омолаживающим эффектом, а есть — напротив — заставляющие состариться на десять лет раньше блюда.

По мнению диетолога Тристы Бест, таким негативным действием обладают полуфабрикаты, ведь в них содержатся опасные жиры, рафинированные углеводы, сахар и конечные продукты гликирования. Все перечисленное — вредные вещества, они повышают риск развития заболеваний сердца, сахарного диабета второго типа, онкологических заболеваний и негативно влияют на мозг. Употребление такой пищи способно повысить риск появления болезни Альцгеймера.

В свою очередь диетолог Кайли Иванир высказала точку зрения, что отсутствие в рационе клетчатки тоже ускоряет процесс старения. "Ежедневное потребление клетчатки очень важно, поскольку она не только поддерживает здоровое пищеварение, но и, как было доказано, помогает снизить уровень холестерина, контролировать вес и даже предотвратить диабет и сердечно-сосудистые заболевания", — перечислила врач.

Чтобы есть больше клетчатки, специалист предложила сделать овсянку частью завтрака. Другой вариант — добавить фасоль к основному блюду на обед.

Другая угроза здоровью — большое количество сахара в рационе. Это не лучшим образом сказывается на состоянии кожи и организма, отметила диетолог Джанет Колман. Она упомянула исследование, согласно которому чрезмерное употребление сахара (который в том числе могут добавлять производители в полуфабрикаты) может привести к снижению активности и нежелательному набору веса у пожилых людей.

Врач Кара Ландау советует добавить пребиотки в ежедневный рацион: они помогают поддерживать здоровье кишечника. Это напрямую влияет на состояние кожи и организма у человека, отметила специалист.