МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлен 166 631 новый случай COVID-19, умерли 704 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 166 631 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 704 человека", — говорится в сообщении.

Распространение штамма коронавируса "омикрон" зафиксировано во всех 85 субъектах России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Распространение штамма "омикрон" сегодня фиксируется в 85 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении. Назван продукт, способный быстро понизить уровень сахара в крови

Более 21,8 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки, это на 108,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 15 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 21 833 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 108,9%", — говорится в сообщении.

Согласно сообщению, снижение числа госпитализаций произошло в пяти регионах, рост в 80.

Более 137,8 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 41,9% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 137 881 человек, или на 41,9% больше по сравнению с 14 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.Также за последние сутки в Москве выявлено 8160 случаев COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 8160, госпитализированы — 1122 человека, выздоровели — 29 967 человек, 84 человека умерли за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 9616 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 621 652 случая коронавируса, выздоровели 2 244 013 человек, умерли 40 186 человек.

Что же касается Подмосковья, то число выявленных случаев коронавируса в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 4262, следует из опубликованных во вторник данных на сайте стопкоронавирус.рф.

Согласно информации оперштаба, за прошедшие сутки скончались 32 человека. Днем ранее было выявлено 6398 случаев коронавируса.