МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 179 284 новых случая COVID-19, умерли 748 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 179 284 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 748 человек", — говорится в сообщении.

Более 19,5 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 10,3% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 16 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 19 573 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 10,3%", — говорится в сообщении. Ученые обнаружили новую опасную мутацию омикрона

Согласно нему, снижение числа госпитализаций отмечено в 54 регионах страны, рост — в 30, ситуация не изменилась в одном регионе.

Более 172,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции, это на 25,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 172 468 человек, или на 25,1% больше по сравнению с 15 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Также за последние сутки в Москве выявлены 11 262 случая COVID-19, умерло 87 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 11 262, госпитализировано — 1 036 человек, выздоровело — 37 779 человек, 87 человек умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 8 160 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 632 914 случая коронавируса, выздоровели 2 281 792 человека, умерли 40 273 человека.

За прошедшие сутки в Подмосковье увеличилось количество заражённых коронавирусом на 3499 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 3499 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 30 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 4262 человека.