МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Китайские ученые создали систему распознавания COVID-19 в воздухе. Эта новая технология впервые была протестирована на объектах зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание China Daily.

По словам китайских ученых, несмотря на то, что COVID-19 в основном распространяется воздушно-капельным путем, когда человек кашляет или чихает, вирус также может передаваться посредством аэрозольных частиц, которые задерживаются в воздухе, особенно в закрытых помещениях. Ученые обнаружили новую опасную мутацию омикрона

Разработанная учеными система представляет собой портативный коллектор, предназначенный для всасывания окружающего воздуха и выделения аэрозольных капель, состоящих из мелких частиц, которые могут переносить коронавирус. Затем эти частицы растворяют в жидкости, которую проверяют на наличие вируса при помощи детектора нуклеиновых кислот.

Исследовательская группа, в которую вошли ученые из Университета Цинхуа, Пекинского университета и Китайской академии медицинских наук, отметила, что разработанный детектор в 10 раз более чувствителен, чем обычные инструменты для тестирования. Таким образом, даже образцы с низкой вирусной нагрузкой могут быть выявлены детектором. Весь процесс тестирования, от сбора проб воздуха до предоставления результатов местным органам по борьбе с эпидемиями, занимает менее четырех часов.

На данный момент технология тестируется на объектах Олимпийских игр в Пекине, а в будущем, скорее всего, она будет использоваться в больницах, на вокзалах и в аэропортах, отмечает издание.