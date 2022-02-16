МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Минздрав России разрешил НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы, следует из данных реестра разрешенных клинических исследований.

"Вакцина VLP-корона (вакцина против COVID-19 на основе VLP (содержащей частицы, подобные SARS-CoV-2)… оценка переносимости, безопасности и иммуногенности оптимальной дозы вакцины в сравнении с плацебо на протяжении 21 суток после двукратного внутримышечного введения препаратов", — говорится в реестре.

В исследовании примут участие 600 человек, завершится оно в декабре 2022 года, уточняется в реестре.