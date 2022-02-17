МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 180 622 новых случая COVID-19, умерли 790 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 180 622 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 790 человек", — говорится в сообщении.

Более 18 тысяч человек госпитализированы с коронавирусом за сутки в России, это на 7,6% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Ученые создали уникальную систему распознавания COVID-19 в воздухе

"По состоянию на 17 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 18 090 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 7,6%", — говорится в сообщении.

Согласно нему, снижение числа госпитализаций отмечено в 58 регионах России, рост — в 27 субъектах.

Более 185 тысяч человек выздоровели от коронавируса за сутки в России, это на 7,3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 185 082 человека, или на 7,3% больше по сравнению с 16 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

В Москве за сутки выявлено 9 705 новых случая COVID, умерло 85 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено 9 705 новых случаев за сутки, 955 человек госпитализировано за сутки, выздоровело 42 439, 85 человек умерло за сутки", — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 4065 человек, следует из опубликованных в четверг данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 4065 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 31 человек умер. Днем ранее количество новых зараженных составляло 3499 человек.