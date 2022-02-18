МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Более 180 тысяч новых случаев коронавирусной инфекции выявлены в России за сутки, умерли 784 человека с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 180 071 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 784 человека", — говорится в сообщении.

Более 18,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 3% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 18 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 18 632 человека и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,0%", — говорится в сообщении.

Снижение числа госпитализаций отмечено в 38 регионах, увеличение — в 43, ситуация не изменилась в четырех субъектах.

Более 198 тысяч человек в России выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки, это на 7,2% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 198 369 человек, или на 7,2% больше по сравнению с 17 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.