МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Кофе уже долгое время является одним из самых популярных напитков в мире, многие долгожители в самых разных уголках планеты ежедневно его пьют, потому что он дарит им заряд бодрости, пишет американское издание Eat This, Not That. По мнению автора материала, каждый может получить от кофе максимальную пользу, если будет знать несколько нюансов о напитке.

"Вы сможете ощутить максимальную пользу кофе, если будете пить его черным", — пишет автор.

Кофе является не просто напитком, который поднимает людей с постели по утрам и дает заряд бодрости: он обладает множеством полезных свойств, в том числе способен немедленно заряжать энергией и обеспечивать профилактику многих заболеваний.

"Это делает кофе одним из лучших напитков, помогающих замедлять процесс старения. И, чтобы в полной мере ощутить омолаживающий эффект кофе, лучше всего пить его черным", — переводит текст статьи ИноСМИ.

Если вы регулярно пьете кофе, то можете снижать риск развития сердечных заболеваний и диабета второго типа, как следствие — уменьшается риск преждевременной смерти. Этот напиток помогает бороться с дегенеративными возрастными заболеваниями.

Как показали исследования, опубликованные в журнале Journal of Alzheimer's Disease, регулярное употребление кофе связано со снижением риска развития деменции и болезни Альцгеймера у пожилых. другие ученые в своей работе пришли к выводу, что кофе снижает риск развития болезни Паркинсона.

"Хотя польза кофе неоспорима, важно учитывать, как именно вы пьете его и что вы добавляете в свою утреннюю чашку кофе", — пишет издание.

Если вы любите пить кофе с сахаром и сливками, вы не одиноки. Но употребление слишком большого количества сахара негативно влияет на здоровье: сахар может сводить на нет некоторые полезные свойства кофе.