За сутки в России выявлено 179 147 новых случаев COVID-19,
МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. За сутки в России зарегистрировано 179 147 случаев COVID-19, за сутки умерли 798 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Выявлено 179 147 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 798 человек", — говорится в сообщении.
"Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", — отмечает оперштаб.
За сутки в России госпитализированы 15 062 человека с COVID-19, на 19,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%.
Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 14 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Регионы с самым высоким числом заболевших:
- Санкт-Петербург — 18 042
- Красноярский край — 7 897
- Москва — 6 874
- Новосибирская область — 5 483
- Пермский край — 5 198
https://1prime.ru/health/20220219/836102938.html