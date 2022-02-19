МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. За сутки в России зарегистрировано 179 147 случаев COVID-19, за сутки умерли 798 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Какие кофейные напитки замедляют старение

"Выявлено 179 147 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 798 человек", — говорится в сообщении.

"Выздоровело за сутки 191 098 человек, или на 3,7% меньше по сравнению с 18 февраля 2022 года", — отмечает оперштаб.

За сутки в России госпитализированы 15 062 человека с COVID-19, на 19,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 15 062 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 19,2%.

Снижение количества госпитализации отмечено в 71 регионе. Увеличение госпитализаций произошло в 14 субъектах Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Регионы с самым высоким числом заболевших: