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Елизавета II заразилась коронавирусом
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Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщила газета Telegraph, ссылаясь на Букингемский дворец. Согласно данным, королева сдала положительный тест на... ПРАЙМ, 20.02.2022
общество , здоровье, новости, великобритания, пандемия, covid-19
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ЛОНДОН, 20 фев — ПРАЙМ. Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщила газета Telegraph, ссылаясь на Букингемский дворец.
Согласно данным, королева сдала положительный тест на COVID-19. Сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы болезни, похожие на простуду. В этом году Елизавете II исполнится 96 лет.
"Ее Величество… рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — пишет издание.
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