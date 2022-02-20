ЛОНДОН, 20 фев — ПРАЙМ. Королева Великобритании Елизавета II заразилась коронавирусом, сообщила газета Telegraph, ссылаясь на Букингемский дворец.

Согласно данным, королева сдала положительный тест на COVID-19. Сейчас у нее наблюдаются легкие симптомы болезни, похожие на простуду. В этом году Елизавете II исполнится 96 лет.

"Ее Величество… рассчитывает продолжить выполнение легких обязанностей в Виндзоре в течение предстоящей недели", — пишет издание.

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