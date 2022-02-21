МОСКВА, 21 фев- ПРАЙМ. Россияне смогут оформить сертификат на основании теста на антитела к коронавирусу на портале госуслуг, сообщило Минцифры РФ. Врач рассказал, помогают ли иммуномодуляторы защититься от COVID-19

Ведомство запустило новый сервис, который расширит возможности граждан, имеющих иммунный ответ к COVID-19, но официально не обращавшихся за медицинской помощью, говорится в сообщении.

Для оформления документа необходимо предоставить положительные результаты с любым уровнем антител. При этом оформление возможно только один раз и при условии, что гражданин ранее не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации.

Срок действия сертификата составит 6 месяцев, он будет доступен как на русском, так и на английском языке.

Россиянам перед сдачей анализа на антитела рекомендуется убедиться, что лаборатория передает результаты на портал госуслуг.