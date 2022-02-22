МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Медицинский сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу можно оформить только на "Госуслугах", подчеркнула пресс-служба Минцифры РФ. Иммунолог предупредил об опасности легкой формы COVID-19

Документ нельзя оформить в МФЦ и на региональных порталах услуг, отмечается в сообщении.

Ведомство уточнило данную информацию в связи в возросшим числом жалоб на проблемы с получением сертификатов в МФЦ и на региональных порталах.

Минцифры отмечает, что данные о тестах на антитела поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора. В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.