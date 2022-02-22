2022-02-22T12:47:00+03:00
2022-02-22T12:58:09+03:00
2022-02-22T12:47:00+03:00
2022
https://1prime.ru/health/20220222/836132250.html
Минцифры уточнило, где можно получить ковид-сертификат по антителам
Здоровье
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Медицинский сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу можно оформить только на "Госуслугах", подчеркнула пресс-служба Минцифры РФ. Документ нельзя оформить в МФЦ... ПРАЙМ, 22.02.2022
общество , здоровье, новости, сертификат, минцифры, госуслуги
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849041.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849040.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/83284/90/832849028.jpg
https://1prime.ru/health/20220222/836127636.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Медицинский сертификат по результатам теста на антитела к коронавирусу можно оформить только на "Госуслугах", подчеркнула пресс-служба Минцифры РФ.
Документ нельзя оформить в МФЦ и на региональных порталах услуг, отмечается в сообщении.
Ведомство уточнило данную информацию в связи в возросшим числом жалоб на проблемы с получением сертификатов в МФЦ и на региональных порталах.
Минцифры отмечает, что данные о тестах на антитела поступают из информационного ресурса Роспотребнадзора. В МФЦ и на региональных порталах услуг этот сервис недоступен.