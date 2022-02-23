МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 137 642 новых случая COVID-19, умерли 785 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 137 642 новых случая COVID-19. Умерло за сутки 785 человек", — говорится в сообщении.

Более 16,3 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 5,46% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Врач рассказал, чего нельзя делать после контакта с больным COVID

"По состоянию на 23 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 16 349 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 5,46%", — говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций произошел в 33 субъектах страны, снижение — в 52.

Более 179,2 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 9,1% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 179 203 человека, или на 9,1% больше по сравнению с 22 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Что же касается столицы, то за последние сутки в Москве выявлены 5664 случая COVID-19, умерло 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 5664, госпитализировано — 590 человек, выздоровело — 8996 человек, 83 человека умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Также за прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество зараженных коронавирусом на 1920 человек, следует из опубликованных в среду данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 25 человек умерли. Днем ранее количество новых зараженных составляло 2060 человек.