МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 132 998 новых случаев COVID-19, умерли 762 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 132 998 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 762 человека", — говорится в сообщении.

Более 8,6 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы за сутки в России, это на 47,2% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"По состоянию на 24 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 8 632 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 47,2%", — говорится в сообщении.

Снижение числа госпитализаций отмечено в 80 регионах, рост — в пяти субъектах Федерации.

Более 136,4 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции за сутки в России, это на 23,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выздоровело за сутки 136 433 человека, или на 23,9% меньше по сравнению с 23 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.