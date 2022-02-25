МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 123 460 новых случаев COVID-19, умерли 787 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 123 460 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 787 человек", — говорится в сообщении.

Более 14,9 тысячи человек с новой коронавирусной инфекцией госпитализированы в России за сутки, это на 73% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Мишустин призвал продолжать изучение коронавируса

"По состоянию на 25 февраля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 14 937 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 73%", — говорится в сообщении.

Рост числа госпитализаций отмечен в 74 регионах, снижение — в девяти, ситуация не изменилась в двух регионах.

Более 167,3 тысячи человек выздоровели от новой коронавирусной инфекции в России за сутки, это на 22,6% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 167 310 человек, или на 22,6% больше по сравнению с 24 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве выявлены 3 333 случая COVID-19, умерли 84 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 3 333, госпитализировано — 543 человека, выздоровело — 7459 человек, 84 человека умерло за сутки", — сообщается в сводке по столице.

Накануне было выявлено 4 730 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 687 163 случая коронавируса, выздоровели 2 466 755 человек, умерли 41 032 человека.

Также за прошедшие сутки в Московской области увеличилось количество заражённых коронавирусом на 1 846 человек, следует из опубликованных в пятницу данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 1 846 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 12 человек умерло. Днём ранее количество новых заражённых составляло 2 285 человек.