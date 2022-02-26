МОСКВА, 26 фев — ПРАЙМ. За сутки в РФ выявлено 122 995 случаев COVID-19, скончались 793 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Выявлено 122 995 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 793 человека", — говорится в сообщении.

Российские врачи госпитализировали за сутки 14 324 человека с COVID-19, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. Назван фактор, усиливающий последствия COVID для россиян

"По состоянию на 26 февраля 2022 года в Российской Федерации количество госпитализаций за сутки составило 14 324 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 4,1%", — говорится в сообщении.

Уточняется, что снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах, ситуация осталась без изменений в одном регионе. Увеличение количества госпитализаций произошло в 32 регионах.

Оперштаб: за сутки в РФ выздоровели 181 343 человек после COVID-19, это на 8,4% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровели за сутки 181 343 человека, или на 8,4% больше по сравнению с 25 февраля 2022 года", — говорится в сообщении.

Что же касается Москвы, то за сутки там было выявлено 3947 новых случаев COVID, умерли 83 человека, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки 3947, 464 человека госпитализированы за сутки, выздоровели 6258, 83 человека умерли за сутки", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что всего с начала пандемии в столице было выявлено 2 691 110 случаев коронавируса, выздоровели 2 473 013 человек, умерли из-за COVID 41 115 человек.

В Московской области количество заражённых коронавирусом увеличилось на 2448 человек, следует из опубликованных в субботу данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным сайта, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 2448 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, ещё 20 человек умерли. Днём ранее количество новых заражённых составляло 1846 человек.