МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Более 48 тысяч случаев COVID-19 выявлено за сутки в России, скончались 630 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 48 154 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 630 человек", — говорится в сообщении.

Почти 6,8 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы за сутки в России, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"По состоянию на 12 марта 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 6 775 человек", — говорится в сообщении.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 29 регионах. Снижение количества госпитализаций отмечено в 54 субъектах РФ.

Более 156 тысяч человек выздоровели от COVID-19 за сутки в России, это на 3,7% больше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 156 851 человек, или на 3,7% больше по сравнению с 11 марта 2022 года", — говорится в сообщении.