МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. За сутки в России выявлено 44 989 новых случаев COVID-19, скончались 596 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выявлено 44 989 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 596 человек", — говорится в сообщении.

Почти 3,2 тысячи человек с COVID-19 госпитализированы в России за сутки, это на 52,9% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Количество госпитализаций за сутки составило 3191 человек и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 52,9%. Увеличение количества госпитализаций произошло в четырех субъектах Российской Федерации. Снижение количества госпитализаций отмечено в 78 регионах", — говорится в сообщении.

За сутки в России от коронавируса выздоровели 128 629 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"Выздоровело за сутки 128 629 человек, или на 18% меньше по сравнению с 12 марта 2022 года", — говорится в сообщении.

За последние сутки в Москве выявлены 1437 случаев COVID-19, умерли 49 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.

"Выявлено случаев за сутки — 1437, госпитализировано — 199 человек, выздоровело — 1212 человек, 49 человек умерло за сутки", — говорится в сводке по столице.

Накануне были выявлены 1655 новых случаев заражения.

Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 2 721 335 случаев коронавируса, выздоровели 2 522 435 человек, умер 42 161 человек.Почти 750 новых случаев COVID-19 выявили в Московской области за прошедшие сутки, 18 человек умерли, следует из опубликованных в воскресенье данных на сайте стопкоронавирус.рф.

По данным оперштаба, за прошедшие сутки в Подмосковье выявили 747 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек умерли. Днем ранее количество новых зараженных составляло 563 человека.