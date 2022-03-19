МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Промышленная площадка для производства вакцины "Конвасэл" в Санкт-Петербурге позволяет выпускать до 30 миллионов комплектов препарата ежегодно, сообщила пресс-служба Федерального медико-биологического агентства. Европа заморозила оценку вакцины "Спутник V"

Минздрав России в пятницу зарегистрировал вакцину "Конвасэл", разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства.

"Препарат планируется производить на мощностях нового цеха рекомбинантных препаратов, открытого в 2021 году в рамках Года науки и технологий на базе ФГУП СПбНИИВС ФМБА России в Санкт-Петербурге. Промышленная площадка позволяет выпускать до 30 миллионов двукратных доз ежегодно", — говорится в сообщении.

Глава ФМБА Вероника Скворцова отметила, что вакцина разработана на новой высокопроизводительной технологической платформе. "Конвасэл" является первой в мире вакциной, основанной на применении компонентов нуклеокапсидного N-белка вируса SARS-CoV-2, а не поверхностного шипообразного S-белка, уточнила она.

"Результаты клинического исследования показали, что вакцинация "Конвасэл" приводит у человека к 100% выработке высоких титров специфических антител класса IgG к белку N, специфического клеточного иммунитета, поляризованного по безопасному для человека Th1 профилю, формированию специфических центральных клеток памяти, а также развитию выраженной антителозависимой цитотоксичности. Таким образом, вакцина "Конвасэл" включает разные механизмы иммунной защиты и препятствует развитию коронавирусной инфекции", — сказала Скворцова, слова которой приводятся в сообщении.

Она добавила, что вакцина отличается высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, практически препарат является универсальным.